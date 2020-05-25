المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7532 حالة
الرباط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الإثنين تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7532 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 144671 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريح صحفي - أنه جرى تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 200، كما جرى تسجيل 71 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4774 حالة.
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