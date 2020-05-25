الكويت: شفاء 504 حالات من كورونا بإجمالي 6621 متعافيا
الكويت- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة .
وأضافت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال504 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .
وكانت وزارة الصحة الكويتية،قد أعلنت أمس الأحد، شفاء 370 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 6117 حالة .
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