السعودية تكشف حقيقة استئناف صلاة الجماعة في المساجد
وكالات
نفت مصادر سعودية، اليوم الأحد، ما تداولته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من الخميس القادم، حسبما أفادت روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الخاصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تطلق في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت المواطنين إلى "اعتماد المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية".
وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضي، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.
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