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تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في أربيل العراقية

06:41 م الأحد 24 مايو 2020
تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في أربيل العراقية

فيروس كورونا في العراق

العراق - (أ ش أ)

أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل بالعراق، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في أربيل بلغ 250 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت أمس، تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة في عموم العراق.

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العراق فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية

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