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استقرار أعداد حالات الإصابة والوفاة بكورونا في إيطاليا

08:20 م السبت 23 مايو 2020
استقرار أعداد حالات الإصابة والوفاة بكورونا في إيطاليا

تداعيات كورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد، في إيطاليا بشكل طفيف اليوم السبت، لتبقى أقل من 1000 لليوم الحادي عشر على التوالي.

وسجلت سلطات الحماية المدنية اليوم السبت، 669 حالة إصابة بالفيروس مقارنة بـ 652 حالة أمس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وانخفضت أعدادا الوفيات اليومية من 130 أمس الجمعة، إلى 119 اليوم، وتم تسجيل إجمالي 32735 حالة وفاة منذ بدء الجائحة في أواخر فبراير.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 229 ألفا و 327 حالة.

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