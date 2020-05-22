في ظل التباعد.. كنيسة في برلين تستضيف المسلمين لأداء صلاة الجمعة

وكالات:

استضافت كنيسة في العاصمة الألمانية برلين المسلمين لأداء صلاة الجمعة في ظل قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من177 ألف و200 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 800 حالة منذ أمس الخميس، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 8173 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 56 حالة منذ أمس.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 159 ألف مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 46 ألف و200 إصابة)، و2370 حالة وفاة على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 36 ألف و800 حالة إصابة، و1545 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زادت عن 34 ألف و200 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1684 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (8ر353 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 1ر213 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الخميس، بلغ معدل الاستنساخ إلى 89ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أشخاص تقريبا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء. وبحسب بيانات المعهد، فإن معدل الاستنساخ يعكس وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.ش