ترامب: لن أغلق أمريكا إذا واجهنا موجة ثانية من كورونا

وكالات:

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن إدارته لن تغلق الولايات المتحدة مرة أخرى، إذا واجهت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال ترامب أثناء زيارته لأحد مصانع "فورد" للسيارات، إنه يثق في قدرة البلاد على احتواء تفشي المرض مستقبلا.

ووصف الرئيس الأمريكي الفيروس بـ"النار التي يجب إخمادها، وسوف نخمد النيران"، بدل إغلاق البلاد.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتخفف الولايات الأمريكية قيود الحجر الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر اندلاع إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.