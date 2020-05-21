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القبض على وزير الصحة البوليفي لاتهامات فساد متعلقة بكورونا

12:33 ص الخميس 21 مايو 2020
القبض على وزير الصحة البوليفي لاتهامات فساد متعلقة بكورونا

الشرطة في بوليفيا

بوجوتا - (د ب أ)

ألقت السلطات في بوليفيا، القبض على وزير الصحة مارسيلو نافاس، بعد إقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، لمحاكمته عن اتهامات بالفساد تتعلق بعملية شراء مزعومة لأجهزة تنفس صناعي لمكافحة كوفيد- 19 بأسعار مرتفعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية "ايه بي آي".

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل فرنانديز قولها إن نافاس تم عزله من منصبه لمنعه من التدخل فى تحقيق بشأن شراء 170 جهاز تنفس صناعي إسباني.

وحل إيدي روكا نائب نافاس محله.

وقال رئيس الشرطة إيفان روخاس إنه تم اعتقال نافاس إلى جانب شخصين آخرين، مضيفا أن المحققين سيفتشون مكتبه.

وبحسب ما ورد كانت أسعار أجهزة التنفس الصناعي مبالغ فيها إلى حد كبير وغير مناسبة لوحدات العناية المركزة.

الشرطة في بوليفيا وزير الصحة البوليفي كوفيد- 19 فيروس كورونا

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