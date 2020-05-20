الحكومة السودانية تؤكد عزمها تحقيق السلام وتعزيز جهود التنمية

الخرطوم - أ ش أ

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عزم الحكومة على تحقيق السلام وتعزيز جهود التنمية والاستقرار.

وبحث كباشي، خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم برايان شوكان، جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية وقوف الأصدقاء مع السودان لتجاوز الجائحة.

وقال الفريق أول ركن كباشي إن السلام يأتي في مقدمة أولويات الحكومة باعتباره ركيزة النهضة والتطور والتقدم، داعيا واشنطن إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان استعداد بلاده لتقديم الدعم للسودان لمكافحة جائحة كورونا، ولتحقيق السلام.

من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض المشاكل القبلية التي حدثت مؤخرا في بعض المناطق، مما استدعى ابتعاث وفود من مؤسسات الفترة الانتقالية للأقاليم لتضميد الجراح والمواساة.