إيران تسجل 64 وفاة و2346 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7183 حالة، بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 126 ألفا و 949 حالة، بعد تسجيل 2346 حالة إصابة جديدة.
ولفت إلى أن 2673 من المصابين في وضع صحي حرج.
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين ارتفع إلى 98 ألفا و808 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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