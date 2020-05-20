أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

زعيم طالبان يؤكد التزام الحركة الأفغانية باتّفاقها مع واشنطن

11:57 ص الأربعاء 20 مايو 2020
زعيم طالبان يؤكد التزام الحركة الأفغانية باتّفاقها مع واشنطن

صورة لا تاريخ عليها نشرتها طالبان الأفغانية في 25

كابول- (أ ف ب):
أكّد زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده الأربعاء أن حركته ملتزمة بالاتفاق التاريخي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة رغم الاتهامات لها بشن آلاف الهجمات في أفغانستان منذ التوقيع عليه.
وفي رسالة نشرت قبيل عيد الفطر، حضّ أخوند زاده واشنطن على "عدم السماح بهدر" الفرصة التي وفرها الاتفاق لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال إن "الإمارة الإسلامية ملتزمة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الأمريكيين وتحضّ الطرف الآخر على الإيفاء بالتزاماته وعدم السماح بهدر هذه الفرصة المهمة"، مستخدما الاسم الذي أطلقته طالبان على أفغانستان عندما كانت في السلطة.
وأضاف زعيم الحركة الذي نادرا ما يظهر أو يدلي بتصريحات علنية "أحضّ المسؤولين الأمريكيين على عدم توفير فرصة عرقلة وتأجيل وفي نهاية المطاف إخراج هذه الاتفاق الثنائي المعترف به دوليا عن مساره".
ووقّعت طالبان والولايات المتحدة على اتفاق في شباط/فبراير، بعد شهور من المفاوضات، ينصّ على سحب واشنطن جميع قواتها بحلول العام القادم مقابل حصولها على ضمانات أمنية.
ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب في أفغانستان ضمن أولوياتها. وضغط مسؤولون أميركيون على كابول وطالبان لإجراء محادثات سلام في مسعى لإتمام عملية سحب القوات الأجنبية من أفغانستان.
وتعهّدت طالبان بموجب الاتفاق بالتوقّف عن استهداف المدن والقوات الأجنبية، إلا أنها واصلت استهداف القوات الأفغانية في الولايات.
ويشير محللون إلى أن اتّفاق فبراير قوّى شوكة طالبان بينما سجّل مسؤولون أفغان أكثر من 3800 هجوم قتل فيها 420 مدنيا وأصيب 906 بجروح، منذ توقيع الاتفاق.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن تزايد العنف تسبب بارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وكثّفت طالبان عملياتها كذلك ضد القوات الأفغانية بعدما أمر الرئيس أشرف غني قوات بلاده بالتأهب لمهاجمة المتمردين بعد اعتداءين داميين أسفرا عن مقتل العشرات الأسبوع الماضي.

هذا المحتوى من

حركة طالبان كابول أفغانستان

الخبر التالى:

باريس تدعو لمزيد من التنسيق الأوروبي بشأن اعادة فتح الحدود الداخلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 7 درجات.. موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار الأحوال الجوية