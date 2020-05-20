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نيكاراجوا تعترف بزيادة في حالات الإصابة بكورونا بعد التشكيك في أرقامها

03:08 ص الأربعاء 20 مايو 2020
نيكاراجوا تعترف بزيادة في حالات الإصابة بكورونا بعد التشكيك في أرقامها

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
اعترفت حكومة نيكاراجوا الثلاثاء بزيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وسط اتهامات لها بأنها تخفي شدة تفشي الفيروس.

وزاد عدد الإصابات من 25 إلى 254 في الأسبوع بين 12 مايو و19 من الشهر نفسه، حسب وزيرة الصحة، مارثا رييس. وتوفي تسعة أشخاص في ذلك الوقت، لتصل الحصيلة الرسمية إلى 17 حالة وفاة حتى الآن.

وقالت رييس إن الحكومة تُخضع 470 شخصا للملاحظة منذ بداية الجائحة، دون أن تشير إلى ما إذا كانوا مصابين بشكل مؤكد أم أنه مشتبه في إصابتهم فقط.

وتُتهم حكومة الرئيس دانييل أورتيجا ، التي لم تفرض تدابير للتباعد الاجتماعي، بالتهوين من الجائحة.

وحتى 12 مايو أكدت نيكاراجوا رسميا 25 إصابة و8 وفيات.

وواجهت البلاد أزمة سياسية واجتماعية في أبريل 2018، عندما توسعت الاحتجاجات ضد إصلاح الضمان الاجتماعي ، وأثار ذلك حملة قمع من قبل قوات الأمن. وقُتل المئات وجرح الآلاف.

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