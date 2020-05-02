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تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

01:31 م السبت 02 مايو 2020
تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 733 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم السبت - إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 25 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة، في حين ارتفعت عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 197 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 832 فحصا للمقيمين داخل لبنان و628 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا لبنان

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