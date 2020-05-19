مقتل وإصابة 19 إثر هجوم على مسجد في أفغانستان
كابول - أ ش أ
قُتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مسجد في إقليم باروان في أفغانستان.
وأكد مصدر في قيادة شرطة باروان، في تصريح نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، أن المسلحين هاجموا المسجد في مدينة شاريكار في وقت سابق الليلة، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 آخرين على الأقل.
ولم يعلن أي فرد أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
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