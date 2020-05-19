كردستان العراق: الموجة الثانية من فيروس كورونا لم تبدأ بعد

بغداد - أ ش أ

قال وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، إن الإصابات المسجلة مؤخراً بفيروس "كورونا" هي امتداد للموجة الأولى، موضحا أن الموجة الثانية لم تبدأ حتى الآن، ولا توجد أي دلالات حالياً تشير إلى موعد ظهور الموجة الثانية المحتملة للفيروس.

وأضاف برزنجي- في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الثلاثاء-إن "الموجة الثانية لفيروس كورونا هي أحد توقعات منظمة الصحة العالمية استناداً إلى سلوك الأمراض الانتقالية الأخرى في السابق وخاصة الفيروسية منها، حيث تظهر في المواسم التالية بموجة أكبر وتتكرر في العام الواحد، لكن حتى الآن لا توجد أي معطيات تفيد بموعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع أن "المؤشرات العلمية تدل حتى الآن على أن الإصابات المسجلة في العالم وإقليم كردستان أيضاً هي امتداد لموجة الظهور الأول للفيروس، لافتا إلى أن "الإجراءات الوقائية ليست بالمستوى المطلوب ونحن متأسفون لانخفاض حرص المواطنين على احتواء الفيروس في حين أن الفيروس في مرحلة انتشار في الكثير من دول العالم"، مبيناً أن "إقليم كردستان كان سباقاً في تدابير مكافحة الفيروس ما أسهم في السيطرة على تفشيه".

وشدد على أن "انخفاض حالات الوفاة واستقرار الوضع الصحي للمصابين إلى جانب إعادة الحياة إلى طبيعتها والأزمة المالية ، كلها عوامل أدت إلى عدم اكتراث المواطنين بالوقاية من الفيروس، وهذا يشكل خطراً على المستوى الفردي والمجتمعي خاصة على من لا يلتزمون بالإرشادات الصحية مثل استخدام الكمامات والقفازات".

وتابع "نحن ملتزمون بمواصلة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث انتشار واسع للفيروس، ونحن نسجل إصابات جديدة على فترات متقطعة وأي إصابة قد تتسبب بانتقال العدوى إلى عدد كبير من الملامسين".