الهند وبنجلاديش تسابقان الزمن لإجلاء 5 ملايين شخص تحسبا لإعصار أمفان

نيودلهي - (د ب أ)

أعلنت الهند وبنجلاديش، اليوم الاثنين، أنهما تسابقان الزمن لإجلاء أكثر من خمسة ملايين شخص إلى أماكن آمنة، قبل أن يستجمع إعصار أمفان قواه لضرب سواحل البلاد مساء الاربعاء المقبل في شكل عاصفة مدارية من الفئة الخامسة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال مروتيونجاي ماهاباترا، مدير عام دائرة الأرصاد الجوية الهندية. إن إعصار أمفان، الذي يتحرك بسرعة من 220 إلى 230 كيلومترًا (137-143 ميلا) في الساعة، من المتوقع أن يكون أسوأ عاصفة شهدها خليج البنغال منذ إعصار 1999 الذي ضرب ولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد، حيث قتل الإعصار الخارق نحو 10 آلاف شخص في الولاية.

وأضاف المسؤول إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 265 كيلومترا في الساعة، ستكون شديدة بما يكفي لإتلاف المحاصيل، وتدمير المزارع والأشجار والبيوت الطينية ووسائل الاتصالات وأعمدة الكهرباء، فضلا عن تعطيل حركة المرور ونقل السلع الأساسية.

وقال مدير عام قوة الاستجابة الوطنية للكوارث "إس إن برادهان" إن 25 فريقا على الأقل من القوة تم نشرها في المنطقة و12 فريقًا آخر على أهبة الاستعداد.

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اجتماعا مع مسؤولي إدارة الكوارث ووزارة الداخلية لبحث الاستعدادات.

وفي بنجلاديش ذكر محمد محسن رئيس إدارة التعامل مع الكوارث، أنه تم إصدار تعليمات إلى السلطات المحلية للبدء في نقل السكان إلى مناطق آمنة اعتبارا من غد الثلاثاء حسب تطورات الوضع، في ظل اقتراب الاعصار "أمفان".

وقال: "ربما نحتاج إلى إجلاء زهاء مليوني شخص من سكان المناطق الساحلية، ونحن مستعدين للقيام بذلك" مضيفا أنه تم تجهيز 12 ألف مركز للإيواء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في دكا أن العاصفة التي تشكلت في خليج البنغال تحولت إلى "إعصار قوي للغاية" مصحوبا برياح تتراوح سرعتها ما بين 225 و245 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن الاعصار وصل إلى مسافة 940 كيلومترا من ميناء بايرا بجنوب البلاد حتى مساء اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن العاصفة سوف تصل على الأرجح إلى شواطئ بنجلاديش في ساعة متأخرة مساء غدا الثلاثاء أو صباح بعد غد الأربعاء.