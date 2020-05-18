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رئيس "الصحة العالمية" يوافق على مراجعة استجابة المنظمة لـ"كوفيد-19"

02:43 م الإثنين 18 مايو 2020
رئيس "الصحة العالمية" يوافق على مراجعة استجابة المنظمة لـ"كوفيد-19"

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

جنيف- (د ب أ):

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمام المؤتمر السنوي للوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه سوف يطلق مراجعة لاستجابة المنظمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال: "سوف أطلق تقييما مستقلا في أقرب وقت ملائمة"، وذلك في رد فعل على مقترح أدخلته الدول من مختلف مناطق العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

غير أن تيدروس قال إن المراجعة لن تركز على منظمة الصحة العالمية فحسب، ولكن أيضا يجب أن تغطي استجابة كل العناصر الدولية للجائحة.

تيدروس أدهانوم جيبريسوس كوفيد19 فيروس كورونا الأمم المتحدة

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