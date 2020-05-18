الصين تتعهد بملياري دولار لمكافحة جائحة كورونا عالميا

جنيف- (د ب أ):

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستساهم بملياري دولار على مدار العامين المقبلين لدعم المكافحة العالمية لجائحة كورونا.

وقال شي، في رسالة للمؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية، إن الأموال ليست مخصصة فقط للتدابير الصحية، وإنما أيضا كمساعدة إنمائية للدول المتضررة.

وحث شي الدول الأخرى على زيادة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

وقال إنه يتعين أن تكون المنظمة هي من "يقود الاستجابة العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأممية تواجه نقصا في التمويل بعد تعليق الولايات المتحدة لمساهماتها المالية.