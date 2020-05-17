أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

نتنياهو يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إسرائيل

05:35 م الأحد 17 مايو 2020
نتنياهو يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إسرائيل

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

أدى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد لإسرائيل، على رأس حكومة وحدة وطنية بعد اتفاق مع منافسه السابق بيني جانتس، أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا تقريبا.

ومن شأن اتفاق الوحدة مع رئيس الأركان السابق بيني جانتس أن يمكن نتنياهو من التشبث بالسلطة لفترة خامسة بشكل قياسي على الرغم من تعرضه لاتهامات بالفساد ومحاكمة تلوح في الأفق.

وأدى جانتس، الذي من المقرر أن يحل محل نتنتياهو كرئيس للوزراء في نوفمبر عام 2021، اليمين وزيرا للدفاع بعد دقائق من أداء نتنياهو اليمين الدستورية.

وجاءت مراسم آداء اليمين بعد ثلاث انتخابات جرت خلال عام، وكانت الأخيرة التي جرت في الثاني من مارس قد انتهت بلا نتيجة حاسمة. وقال جانتس إن الحاجة إلى وجود حكومة إسرائيلية مستقرة للتصدي لتفشي فيروس كورونا دفعه إلى نقض تعهده بعدم العمل أبدا مع نتنياهو.

ووفقا لاتفاق بين الجانبين، قد يطلب نتنياهو من مجلس وزرائه أو من الكنيست (البرلمان) مطلع يوليو التصويت على ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

بنيامين نتنياهو تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس

الخبر التالى:

مركز بحري بريطاني: سفينة تتعرض لهجوم في خليج عدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​مجلس الوزراء يصدر البيان الرسمي لقرارات الحظر في العيد ومواعيد عودة الأنشطة