نتنياهو أمام الكنيست: أداء الحكومة اليمين الدستورية "يوم مهم" لإسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية، الأحد، "يوم مهم" لإسرائيل.

وقدم نتياهو تشكيلة الحكومة إلى الكنيست اليوم.

وقال أمام البرلمان: "هذا يوم مهم لدولة إسرائيل".

وقال: "لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من معظم إسرائيل وستكون حكومة لكل الإسرائيليين".

وكان نتنياهو يتحدث وسط صيحات من جانب نواب المعارضة، ومن بينهم أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، التي تضم أحزابا عربية.