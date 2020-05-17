نصفهم في البرازيل.. إصابات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز 500 ألف

قطة في شارع تجاري خال من المارة في اسطنبول في تركي

برازيليا- (أ ف ب):

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الأحد، نصف المليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و28 ألفا و463 وفاة بسبب وباء كوفيد-19 في المنطقة، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وبين التعداد أن المنطقة سجلت حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ما مجموعه 501 ألف و563 إصابة، نصفهم تقريبا في البرازيل البلد الأكثر تضررًا.

وأحصت السلطات البرازيلية ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة و816 وفاة السبت، ما رفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 233 ألفا و142 إصابة و15 ألفا و633 وفاة منذ بدء ظهور الوباء في الصين في ديسمبر.

وتأتي البيرو في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة (88 ألفا و541 إصابة و2523 وفاة)، تليها المكسيك حيث بلغ عدد الإصابات 47 ألفا و144.

لكن المكسيك تحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 5045 حالة.

وفي تشيلي التي تم فرض "حجر صحي كبير" على عاصمتها السبت بعد الإرتفاع المفاجئ في عدد الإصابات والوفيات، سجلت 41 ألفا و428 إصابة و421 وفاة.

وفي الإكوادور، بلغ عدد الإصابات 32 ألفا و723 والوفيات 2688.

ومن بين البلدان الأخرى الأكثر تضرراً في المنطقة، كولومبيا (143 الفا و939 إصابة و 562 حالة وفاة) وجمهورية الدومينيكان (11 ألفا و739 إصابة و424 وفاة) وبنما (9449 إصابة و69 وفاة) والأرجنتين (7979 إصابة و363 وفاة).

ومع ذلك ، فإن عدد الحالات التي تم تسجيلها لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من العدد الحقيقي للإصابات بسبب التفاوت في سياسة التشخيص التي تتبعها كل دولة إذ لا تجرى في الكثير منها فحوصات سوى للحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وفي العالم، تم تسجيل نحو 4,6 ملايين إصابة منذ بداية الوباء بينها 319 ألف وفاة. ويعتبر أكثر من 1,6 مليون إصابة من بين الحالات المسجلة متعافية الآن.