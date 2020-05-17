أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:33 ص الأحد 17 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول 17 - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 11 الفا و 50 شخصا، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وافدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي من الصحة للرد على أنباء تطبيق الحظر الشامل