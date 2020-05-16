سفير الصين : التعاون مع مصر لمكافحة وباء كورونا دافع جديد نحو مجتمع المستقبل
القاهرة- (أ ش أ):
أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة أن التعاون المصري – الصيني لمكافحة وباء كورونا أصبح دافعا جديدا للبلدين لتحرك نحو مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد. مضيفا أن بلاده ستقف بحزم مع مصر حتى تتغلب علي الوباء تماما .
جاء ذلك في تصريح له وزعته سفارة الصين بالقاهرة عقب حضور السفير الصيني فجر اليوم تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية لمصر في مطار القاهرة والتي تتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و 70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و 70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة.
وأضاف أن هذه المساعدات الكبيرة والمخلصة تعتبر تصويتا بالثقة من الحكومة والشعب الصيني لانتصار مصر علي مكافحة الوباء بهدف سد الفجوة بين امكانيات الانتاج وجهود مكافحة الوباء .
هذا المحتوى من
الخبر التالى:أطباء سودانيون: "لا نملك حتى القفازات لفحص المرضى"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11228
عدد المصابين
-
2799
عدد المتعافين
-
592
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4444670
عدد المصابين
-
1588858
عدد المتعافين
-
302493
عدد الوفيات
إعلان