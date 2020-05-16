أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 45032 حالة

11:11 ص السبت 16 مايو 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 45032 حالة

أرشيفية

مكسيكوسيتي- (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في المكسيك إلى 45032 حالة، وذلك عقب تسجيل 2437 حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المكسيك ارتفعت إلى 2767 حالة، وذلك عقب تسجيل 290 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ليعاني معظم دول العالم حاليا من وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا المكسيك

الخبر التالى:

تظاهرة جديدة منددة بإجراءات الحجر في بنسيلفانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها الاثنين.. والرطوبة ترتفع