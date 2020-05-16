حملة بايدن تطمع في انتزاع 16 ولاية من الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأمريكية

(وكالات):

تراهن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن على انتزاع ما يصل إلى 16 ولاية من الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني في ظل تعامل الرئيس دونالد ترامب مع فيروس كورونا الذي ساهم في احتدام المنافسة في ولايات مثل أريزونا.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن في إفادة للصحفيين، الجمعة، بشأن استراتيجية الحملة إن بعض الولايات ستصبح أرضا للمنافسة بشكل لم تشهده من قبل، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وخصت ديلون بالذكر ولايات أريزونا وتكساس وجورجيا التي لم تكن مؤيدة للديمقراطيين مشيرة إلى أنها قد تحقق النجاح لبايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ويتمتع الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بميزات منها جمع التبرعات والنشاط الرقمي للحملة، ويعمل فريقه منذ شهور على خطط لإعطاء دفعة لنسب التأييد له في الولايات المؤيدة للديمقراطيين.

ويباشر بايدن حملته من منزله في ديلاور في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وتحاصر المصاعب الفنية بعض جهوده للوصول إلى الناخبين بما في ذلك الفعاليات التي تجرى على الانترنت في الولايات الحاسمة في تحديد الفائز.

وذكر أحدث استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن بايدن يتمتع بتأييد يبلغ 46 في المئة من الناخبين مقابل 38 في المئة لترامب.