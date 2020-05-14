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ماكرون: لقاح كورونا المحتمل لا يجب أن يخضع "لقوانين السوق"

08:29 م الخميس 14 مايو 2020
ماكرون: لقاح كورونا المحتمل لا يجب أن يخضع "لقوانين السوق"

إيمانويل ماكرون

وكالات:

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لقاح كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" لا يجب أن يخضع لقوانين السوق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

جاء ذلك ردًا على بيان أعلنت فيه الشركة المصنعة للقاح المحتملة "سانوفي" للأدوية، أنها ستمنح الولايات المتحدة في حال نجح تطوير اللقاح.

وقال الإليزيه إنّ "الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة تبيّن أنه من الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية، وألا يخضع لقوانين السوق"، موضحاً أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مسؤولين من سانوفي بداية الأسبوع المقبل.

كان المدير العام لشركة سانوفي بول هدسون، أثار عاصفة في فرنسا إبعد تصريحه بأن الأميركيين سيحظون بالأولوية في الحصول على لقاح تعمل الشركة على تطويره لأنهم استثمروا مالياً لدعم أبحاثها.

وسارع اوليفيي بوجيلو رئيس الشركة في فرنسا إلى توضيح ما قاله المدير العام فأكد أن دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على اللقاح عند التوصل إليه شرط أن تثبت الفاعلية نفسها في دعم تمويل تصنيع اللقاح.

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