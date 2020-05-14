جنوب أفريقيا تعلن تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا
جوهانسبرج - (د ب أ):
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الأربعاء عن خطط لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الأثار الاقتصادية للإغلاق.
وتهدف الحكومة لتخفيف الإغلاق من المستوى الرابع إلى الثالث من نظام يتكون من 5 مستويات بحلول نهاية مايو، حسبما أعلن رامافوزا في كلمة للأمة.
وسيبقى الحظر الصارم المفروض على مغادرة المنازل لأسباب غير ضرورية، ساريا فقط في مناطق النقاط الساخنة ذات أرقام العدوى المرتفعة.
وسجلت جنوب أفريقيا 12 ألفا و74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و219 وفاة حتى الآن، وفقا لرامافوزا.
وفرضت حكومة جنوب أفريقيا إغلاقا صارما في أنحاء البلاد في مارس من أجل وقف تفشي المرض.
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