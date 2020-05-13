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المستشار القانوني الإسرائيلي يقدم شكوى للشرطة بعد تلقيه تهديدات

08:59 م الأربعاء 13 مايو 2020
المستشار القانوني الإسرائيلي يقدم شكوى للشرطة بعد تلقيه تهديدات

إفيحاي ماندلبليت

تل ابيب - (د ب ا)

أدلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إفيحاي ماندلبليت، اليوم الأربعاء، بإفادته أمام محققي الشرطة حول التهديدات والمضايقات التي تعرض لها خلال الساعات ال 24 الأخيرة عبر الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال ماندلبليت أنه تلقى عشرات الرسائل من أرقام هواتف مختلفة تصفه بـ "المحتال" و"الفاسد"،بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضاف أن رسائل أخرى أتخذت نبرة تهديد أكثر، متمنية له الموت، وتذكيره بأنه "ضعيف".

وتابع ماندلبليت إنه تلقى أيضا صورا وهو يرتدي ملابس السجن.

وقال مسؤولون كبار بالقضاء إن مؤيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيصعدون الهجمات على المدعي العام مع اقتراب محاكمة نتنياهو والمحدد لها 17من الشهر الجاري.

يذكر أن ماندلبليت قرر تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو تشمل تهم الارتشاء وخيانة الأمانة والاحتيال في شهر يناير الماضي.

إفيحاي ماندلبليت إسرائيل الحكومة الإسرائيلية

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