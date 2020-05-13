بومبيو يؤكد التزام أمريكا بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

تل أبيب - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مجددا الالتزام بخطة السلام التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في أول زيارة خارجية له منذ مارس.

وكتب بومبيو عبر موقع تويتر، في ختام اجتماعيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبه بيني جانتس، "إن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه حاليا".

وركزت المحادثات على "سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مكافحة كوفيد- 19 ،وجهودنا المتواصلة للتصدي لأنشطة إيران الخطيرة في المنطقة وحول العالم".

وقبيل محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم، قال بومبيو في مؤتمر صحفي إن الزيارة تهدف إلى التباحث بشأن "رؤية ترامب للسلام".

وبشأن الخطة التي نشرتها إدارة ترامب في يناير، قال بومبيو :"هناك عمل لا يزال يتعين القيام به، ونحن بحاجة إلى تحقيق تقدم في هذا الشأن".

ومن ناحيته، قدم نتنياهو الشكر لبومبيو لزيارته إسرائيل رغم جائحة كورونا، واصفا اللفتة بأنها "دليل على قوة تحالفنا".

كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بمواصلة جهودها العدوانية في المنطقة رغم جائحة كورونا، وشكر إدارة ترامب على اتخاذها "لموقف قوي" ضد من وصفهم بـ "سادة الإرهاب الإيراني".

وقال بومبيو أيضا إن المحادثات ستركز على تدابير مكافحة كورونا، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا والخبرة الطبية الإسرائيلية.

ووصف بومبيو إسرائيل بأنها "شريك عظيم ... يتبادل المعلومات ... على عكس بعض الدول الأخرى التي تحاول التعتيم والإخفاء"، في إشارة ربما تكون إلى الصين.

وكان التلفزيون الإسرائيلي ذكر اليوم أن بومبيو سيسعى لدفع إسرائيل لتقييد العلاقات الاقتصادية مع الصين بصورة حادة.

وشدد بومبيو قبل الزيارة على أن خطط ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية المحتلة "قرار إسرائيلي في نهاية المطاف"، وهو التعليق الذي أثار غضب القيادة الفلسطينية.