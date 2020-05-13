الصين تبدي استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لتطوير اللقاحات المتعلقة بكورونا

بكين- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إن بلاده مستعدة لمواصلة العمل مع كندا والمجتمع الدولي لتسريع البحوث المرتبطة بإنتاج الأدوية واللقاحات الخاصة بعلاج فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وبذل الجهود للحفاظ على الأمن الصحي العالمي ومكافحة الوباء.

وأضاف جيان –في تصريح اليوم الأربعاء- أنه منذ تفشي الفيروس، دعمت الصين وكندا بعضهما البعض، وتعاونتا بنشاط في الاستجابة للوباء، مشيرا إلى وصول 32 طنا من المواد الطبية التي تبرعت بها الحكومة الصينية إلى كندا مؤخرا.

وتابع جيان أن التعاون الدولي في مجال البحوث المتعلقة بالأدوية واللقاحات ضروري للتغلب على "كوفيد 19".