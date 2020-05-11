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السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 255 حالة

03:17 م الإثنين 11 مايو 2020
السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 255 حالة

وزارة الصحة السعودية

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 255 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1966 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 41014 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 1200 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 12737 .

وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا السعودية

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