روحاني في اتصال مع الكاظمي: سنظل نقف بجانب العراق

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستواصل دعمها المستدام للحكومة العراقية، وذلك خلال مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن روحاني القول خلال الاتصال :"نولي أهمية كبيرة إلى استقلال العراق واستقراره السياسي وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه".

وأضاف :"سنواصل مواقفنا المساندة للعراق، وبما يصب في مصالح شعبي البلدين"، وحذر من "محاولات المتآمرين لاستهداف مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة".

ونوه روحاني إلى أهمية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وبغداد، وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود البرية المشتركة.

كما أكد على أهمية التعاون بين البلدين لمكافحة تفشي فيروس كورونا.