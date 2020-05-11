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رئيس الإنتربول الدولي: الجريمة الدولية تكيفت مع تفشي فيروس كورونا

07:04 ص الإثنين 11 مايو 2020
رئيس الإنتربول الدولي: الجريمة الدولية تكيفت مع تفشي فيروس كورونا

الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول

ليون (فرنسا)- (د ب أ):
حذر يورجين ستوك رئيس الإنتربول الدولي من أنه إذا تم تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، فمن المرجح أن يسعى المجرمون إلى استغلال الطلب الواسع النطاق من خلال إغراق السوق بالأدوية المزيفة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حذر ستوك من أن العالم سيشهد ارتفاعًا حادًا في تجارة المنتجات الطبية المزيفة غير المشروعة بمجرد ظهور لقاح أو دواء لفيروس كورونا.

وأشار إلى أدوات الحماية الشخصية غير المعتمدة مثل الكمامات الطبية أو مطهرات اليد المغشوشة التي ظهرت مؤخرا تعد دليلا على ما يمكن أن يحدث.

وقال رئيس الإنتربول "ستكون هناك موجة كبيرة أخرى، موجة عالمية، بمجرد أن يخرج لقاح إلى النور".

وأضاف أن المجرمين الذين يعملون في جميع أنحاء العالم تكيفوا بسرعة مع هذا الوباء "بمعنى أنهم يستغلون مخاوف الناس وهمومهم واحتياجاتهم الجديدة لإعادة توجيه أنشطتهم الإجرامية".

الإنتربول يورجين ستوك فيروس كورونا

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