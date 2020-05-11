أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

صفر إصابات بفيروس كورونا في تونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

03:43 ص الإثنين 11 مايو 2020
صفر إصابات بفيروس كورونا في تونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لم تشهد تونس أي إصابة جديدة خلال 24 ساعة

تونس - (د ب أ):
لم تشهد تونس أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة للمرة الأولى منذ تسجيل الإصابة الأولى في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

وتقلصت الاصابات المؤكدة على مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ إذ لم تتعد في أقصى الحالات أربع اصابات يوميا لتنعدم تماما خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب بيانات وزارة الصحة التي كشفت عنها ليل الأحد/الاثنين.

وأجرت مخابر تونس حتى الآن أكثر من 32800 تحليل كشفت عن 1032 حالة اصابة بالفيروس من بينها 700 حالة شفاء فيما يرقد 11 شخصا في المستشفيات.

واستقر عدد الوفيات عند 43 حالة.

واجمالا لم تشهد تونس نسقا متسارعا في الاصابات وهو ما جنب المستشفيات العمومية ضغطا محتملا في ظل النقص في التجهيزات الطبية.

ومنذ الرابع من مايو الجاري بدأت تونس بتخفيف قيود الحجر الصحي العام تدريجيا وسمحت لعدة قطاعات باستئناف أنشطتها الاقتصادية.

تونس فيروس كورونا

الخبر التالى:

السعودية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السعودية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة