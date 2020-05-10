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العراق يفرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر

10:03 م الأحد 10 مايو 2020
العراق يفرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر

الأمن العراقي-أرشيفية

بغداد - (د ب ا )

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، فرض حظر التجوال الشامل في في البلاد خلال أيام عيد الفطر .
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا ولابد من تكثيف جهود مواجهتها.
وأكد على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال اجتماعها أن يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر وأن تضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية».

العراق حظر التجوال عيد الفطر

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