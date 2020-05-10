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السلطات السودانية تقرر تشكيل قوات مشتركة لجمع السلاح

07:50 م الأحد 10 مايو 2020
السلطات السودانية تقرر تشكيل قوات مشتركة لجمع السلاح

محمد حمدان دقلو حميدتي

الخرطوم - (أ ش أ):
قررت اللجنة العليا لجمع السلاح في السودان، تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة فى رئاسة الفرق العسكرية فى جميع الولايات تنحصر مهمتها في جمع السلاح، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة فى كشف الأسلحة المخبأة.
وترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بمشاركة جميع أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بسير عملية جمع السلاح وضبط تهريب العربات إلى داخل السودان، ووافق على اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات التي من شأنها مساعدة اللجنة في أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
وقال اللواء ركن الدكتور عبد الهادى عبدالله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة والمتحدث الرسمى باسمها، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت منع استخدام عربات الدفع الرباعي بواسطة المواطنين، وأن يقتصر استخدامها فقط على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن اللجنة قررت مصادرة جميع العربات التي دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التي تحملها لصالح الدولة، ما عدا العربات الموجودة في الوقت الراهن داخل حظائر الجمارك.
وأصدرت اللجنة قرارا خصصت بموجبة نسبة ٢٥% من قيمة العربات المصادرة لصالح القوات التي قامت بضبطها، كما قررت اللجنة منع استخدام الدراجات النارية في كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها لصالح الدولة.

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