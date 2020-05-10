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إيطاليا تسجل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

07:43 م الأحد 10 مايو 2020
إيطاليا تسجل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 165 حالة وفاة جديدة

روما - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 165 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الوفيات 30 ألفا و560 حالة.
وأضافت في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 219 ألف حالة.

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