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خبير فى علوم الإحصاء ينتقد بيانات الحكومة البريطانية عن وفيات كورونا

06:04 م الأحد 10 مايو 2020
خبير فى علوم الإحصاء ينتقد بيانات الحكومة البريطانية عن وفيات كورونا

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

لندن - (د ب أ)

انتقد خبير إحصاءات بريطاني شهير، استراتيجية الحكومة البريطانية في التواصل مع الجمهور بشأن وفيات فيروس كورونا، رغم أن الحكومة كانت تستشهد به مرارا في الرد على الانتقادات التي تواجهها بسبب "إخفاقاتها" وسط تلك الجائحة.

وقال ديفيد شبيجلهالتر ، وهو أستاذ فى علوم الإحصاء بجامعة كمبريدج، إن المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة الذي يعرض أحدث البيانات يشبه "مسرح للأرقام" يجمعه فريق علاقات عامة بدلا من إعلام الشعب حقًا.

وأضاف شبيجلهالتر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس "كم كنت أتمنى أن يتم فقط تقديم البيانات من جانب أشخاص يعرفون قوتها وحدودها وبإمكانهم التعامل مع الجمهور باحترام".

وانتقد شبيجلهالتر في افتتاحية نشرتها صحيفة "جارديان" في نهاية أبريل، مجرد تقديم أرقام الوفيات والإصابات ببساطة في دول مختلفة، مشيرا إلى الاختلافات الكبيرة في طريقة جمع البيانات واختلاف الوضع.

واستخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وغيره من السياسيين الحكوميين مثل هذه الاقتباسات مرارا حيث تجاوز عدد القتلى والإصابات في بريطانيا الحصيلة في كل من إسبانيا وإيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سجلت بريطانيا أعلى رقم من الوفيات بين جميع الدول الأوروبية، حيث بلغت الحصيلة 31 ألفا و500 حتى أمس السبت.

ومع ذلك، قال شبيجلهالتر إن تعليقاته في صحيفة "جارديان" ليست طلبا للتوقف عن إجراء أي مقارنات. وقال: "ما حدث في هذا البلد" فيما يتعلق بعدد الإصابات وحصيلة الوفيات "ليس من الأمور التى لايمكن تجنبها ".

وقال إنه ضد تصنيف الدول كما لو كان الأمر يشبه مسابقة أغاني يوروفيجن، لكن بريطانيا يمكنها التعلم من المقارنة مع الدول الأخرى.

ومن المقرر أن يقدم جونسون الخطوط العريضة للخطوات التالية في التعامل مع تفشي المرض مساء اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يشمل ذلك نظامًا للتحذير بمستويات مختلفة، حسب تقارير إعلامية

علوم الإحصاء وفيات كورونا بريطانيا

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