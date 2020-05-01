الكرملين: لا نمتلك معلومات رسمية عن صحة الزعيم الكوري الشمالي
موسكو - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس لديه معلومات رسمية عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وأجاب بيسكوف بالنفي على سؤال وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء حول ما إذا كان لدى الكرملين معلومات رسمية عن الحالة الصحية لكيم جونج أون.
وبعد تغيب الزعيم الكوري الشمالي يوم 15 أبريل الماضي عن مراسم إحياء ذكرى ميلاد جده كيم إيل سونج، مؤسس كوريا الشمالية، ثارت التكهنات حول صحة الزعيم.
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية نقلاً عن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية أن الأنباء التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية يعاني من مشاكل صحية خطيرة لا تتوافق مع الواقع.
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