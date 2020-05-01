مجهولون يرشقون الزجاج الخارجي لمبنى تابع لحزب ميركل بالحجارة

ساربروكن (ألمانيا) - (د ب أ):

قام مجهولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، برشق الزجاج الخارجي في مبنى تابع لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ساربروكن عاصمة ولاية سارلاند غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في الولاية إنها تجري حاليا تحقيقات حول الخسائر التي نجمت عن الحادث.

ووصفت منظمة الشباب التابعة للحزب الديمقراطي الحر في سارلاند هذا الحادث بأنه "هجوم بدافع سياسي".