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مجهولون يرشقون الزجاج الخارجي لمبنى تابع لحزب ميركل بالحجارة

06:10 م الجمعة 01 مايو 2020
مجهولون يرشقون الزجاج الخارجي لمبنى تابع لحزب ميركل بالحجارة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ساربروكن (ألمانيا) - (د ب أ):

قام مجهولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، برشق الزجاج الخارجي في مبنى تابع لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ساربروكن عاصمة ولاية سارلاند غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في الولاية إنها تجري حاليا تحقيقات حول الخسائر التي نجمت عن الحادث.

ووصفت منظمة الشباب التابعة للحزب الديمقراطي الحر في سارلاند هذا الحادث بأنه "هجوم بدافع سياسي".

أنجيلا ميركل ألمانيا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مدينة ساربروكن

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