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إطلاق سراح زعيمة المعارضة اليمينية في بيرو كيكو فوجيموري

04:17 م الجمعة 01 مايو 2020
إطلاق سراح زعيمة المعارضة اليمينية في بيرو كيكو فوجيموري

كيكو فوجيموري

بوينس آيرس- (د ب أ):

أعلنت محكمة في بيرو أنه سيتم إطلاق سراح زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة كيكو فوجيموري بعد احتجازها لثلاثة أشهر.

واشترطت المحكمة في حكمها الصادر أمس الخميس بضرورة حضور فوجيموري إلى السلطات مرة كل شهر، ودفع كفالة تقدر بنحو 70 ألف سول بيروفي(20 ألف دولار أمريكي)، وعدم مغادرتها لمقر إقامتها

وبموجب قرار المحكمة، فإنه لن يسمح لفوجيموري بالتواصل مع شهود أو متهمين آخرين.

ويجري التحقيق مع زعيمة المعارضة القوية، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، في تهم غسل أموال وعرقلة سير العدالة.

وقرر القضاة أن الدليل الذي قدمه ممثل الإدعاء العام غير كاف لتبرير اعتقال فوجيموري لمدة أخرى.

وقضت فوجيموري بالفعل أكثر من عام بالفعل في السجن، في الاحتجاز الوقائي، وخرجت من السجن في نوفمبر 2019 بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية في البلاد بإطلاق سراحها.

وثمة مزاعم بأن السياسية البارزة ترأست شبكة إجرامية لغسل الأموال غير المشروعة والتي ساهمت بها شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أوديبرشت" المحاطة بالفساد، لدعمها في حملتها لانتخابات الرئاسة لعام 2011.

كيكو فوجيموري بيرو

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