الاستخبارات العراقية: تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في الأنبار

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود سيارة مفخخة في القاطع الشمالي باتجاه الطريق السريع شرق قضاء الرطبة بالانبار، قامت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوات الفوج الثاني لواء المشاة 53 من نصب كمين للسيارة المفخخة".

وأضافت أنه "تم مطاردة السيارة والاشتباك مع من فيها والذين لاذوا بالفرار تاركين السيارة بعد محاصرتها وعدم تمكنها من استهداف القوات الأمنية"، مبينة أن "قوات هندسة الفرقة قامت بتفجيرها موقعيا دون حدوث أضرار".