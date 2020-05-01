أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الاستخبارات العراقية: تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في الأنبار

04:01 م الجمعة 01 مايو 2020
الاستخبارات العراقية: تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في الأنبار

تفجير بسيارة مفخخة _أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود سيارة مفخخة في القاطع الشمالي باتجاه الطريق السريع شرق قضاء الرطبة بالانبار، قامت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوات الفوج الثاني لواء المشاة 53 من نصب كمين للسيارة المفخخة".

وأضافت أنه "تم مطاردة السيارة والاشتباك مع من فيها والذين لاذوا بالفرار تاركين السيارة بعد محاصرتها وعدم تمكنها من استهداف القوات الأمنية"، مبينة أن "قوات هندسة الفرقة قامت بتفجيرها موقعيا دون حدوث أضرار".

هذا المحتوى من

سيارة مفخخة محافظة الأنبار الاستخبارات العسكرية في العراق

الخبر التالى:

تخفيف إجراءات العزل العام عن إقليم هوبي الصيني بؤرة تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 1007653

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: لا إصابات منذ 27 يوما.. الصين تخفف إجراءات العزل في بؤرة تفشي كورونا