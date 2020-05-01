ناسا تختار شركات لتصميم "أنظمة هبوط بشري" لإنزال رواد الفضاء على القمر

واشنطن- (د ب أ):

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان يوم الخميس إن اختيارها وقع على ثلاث شركات كي تتولى مهمة تصميم أنظمة هبوط بشري وتطويرها، ومن المقرر أن تهبط إحدى هذه الأنظمة على سطح القمر عام 2024.

وسوف تتنافس الشركات الأمريكية الثلاث "سبيس إكس" و"دايناتيكس" و"بلو أوريجن"، لتصنيع نظام الهبوط البشري المنشود، الذي سيتم استخدامه في برنامج "أرتيميس" التابع لوكالة ناسا.

وذكر البيان أن القيمة الإجمالية لجميع العقود الممنوحة للشركات بلغت 967 مليون دولار لفترة العشرة أشهر الأولى.

وكانت وكالة ناسا ذكرت عام 2019 أن أول شركة تكمل نظام الهبوط البشري الخاص بها "ستنقل رواد فضاء إلى سطح القمر عام 2024"، وستقوم الشركة الثانية "بالهبوط عام 2025".

وقال جيم بريدنستين، مدير وكالة ناسا، إن العقود هي "الخطوة النهائية" اللازمة لهبوط أول امرأة والرجل التالي على سطح القمر بحلول عام 2024.

وأعلن بريدنستين عن "الأخبار العظيمة" عبر موقع تويتر، وعرض التصميمات الثلاثة في سلسلة من التغريدات.