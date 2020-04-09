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روسيا تعلن تضامنها مع الشعب الأمريكي خلال أزمة كورونا

10:34 م الخميس 09 أبريل 2020
روسيا تعلن تضامنها مع الشعب الأمريكي خلال أزمة كورونا

ماريا زاخاروفا

وكالات:
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن تضامن بلادها مع شعب الولايات المتحدة في لحظة صعبة، وحثت السياسيين المسؤولين في واشنطن على التركيز على الحرب المشتركة ضد جائحة "كوفيد-19".
وعلقت زاخاروفا، خلال إيجاز على محاولات بعض وسائل الإعلام الغربية والمسؤولين الأميركيين ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ، لاتهام روسيا بـ "نوع من حملة التضليل" ضد واشنطن فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19".
وقالت بهذا الخصوص: "نعرب عن تضامننا مع الشعب الأميركي في هذه الفترة الصعبة ونحث السياسيين الأميركيين المسؤولين على التحدث بشكل موضوعي وتقديم تقييم مناسب لجميع هذه التلميحات".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد اتهم في وقت سابق، روسيا، والصين، وإيران بنشر معلومات مضللة بشأن الوضح الحقيقي حول فيروس كورونا، مؤكداً أن التضليل موجه نحو تقويض الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا، وأن الولايات المتحدة "تحدثت بشكل مباشر مع هذه الدول" لكي تتوقف عن ذلك.
ووفقا لأحداث البيانات بلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أكثر من 455 حالة, وعدد الوفيات – أكثر من 16 ألف حالة ، ومنها 1326 حالة جد\يدة، في حين تماثل للشفاء أكثر من 24 ألف شخص.

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية روسيا فيروس كورونا

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