الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة
بغداد - أ ش أ
كلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية لأانباء (نينا) اليوم الخميس دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي قد أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت سابق اليوم، مشيرا بحسب (نينا) إلى أن عدم نجاح تجربة التكليف أسبابه داخلية وخارجية.
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