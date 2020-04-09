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الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

10:48 ص الخميس 09 أبريل 2020
الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - أ ش أ

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية لأانباء (نينا) اليوم الخميس دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي قد أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت سابق اليوم، مشيرا بحسب (نينا) إلى أن عدم نجاح تجربة التكليف أسبابه داخلية وخارجية.

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برهم صالح مصطفى الكاظمي حكومة العراق

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