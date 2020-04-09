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"التعاون الخليجي" يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

10:28 ص الخميس 09 أبريل 2020
"التعاون الخليجي" يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - (د ب أ):

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس، قابلين للتمديد.

وأعرب الأمين العام، في بيان، عن أمله في أن "يُسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل".

وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 23 مارس لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ودعا الحوثيين للاستجابة بإيقاف إطلاق نار بصورة دائمة وتكثيف الجهود لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في اليمن، والانخراط مع المبعوث الأممي لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي.

مجلس التعاون الخليجي اليمن وقف اطلاق النار

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