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المغرب يفرض على المحلات التجارية تنظيم عملية التسوق لمواجهة "كورونا"

08:15 م الأربعاء 08 أبريل 2020
المغرب يفرض على المحلات التجارية تنظيم عملية التسوق لمواجهة "كورونا"

وزارة الداخلية المغربية

الرباط - أ ش أ

فرضت السلطات المغربية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية إجراءات صارمة على المحلات التجارية الكبرى لتنظيم عملية التسوق، خشية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" للمتسوقين.

وشددت تعليمات السلطات المغربية على ضرورة احترام إجراءات السلامة الصحية للمتسوقين، من خلال منع دخول الجمهور بشكل جماعي للأسواق التجارية الكبرى، إذ يتم إدخال بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم عشرة أفراد وعند انتهاء المجموعة الأولى من التسوق يتم إدخال مجموعة ثانية منهم.

كما فرضت بعض الأسواق التجارية الكبرى، في العاصمة الرباط ومدينة سلا المتاخمة، إجراءات التباعد عند بوابات هذه المحلات، بالإضافة إلى منع دخول الزبائن الذين لا يرتدون الكمامات بعد قرار إلزام المتسوقين بارتداء الأقنعة الواقية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أصدرت قرارا يقضي بضرورة إغلاق المحلات التجارية الكبرى على الساعة السادسة مساء، أسوة بأصحاب المحلات التجارية الصغيرة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار إعلان المملكة حالة الطوارئ الصحية بسائر انحاء المملكة المغربية ابتداء من يوم 20 مارس الماضي في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل الجاري في الساعة السادسة مساء.

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