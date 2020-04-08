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ماليزيا تسجل حالات شفاء من كورونا أعلى من حالات الإصابة لليوم الثاني

01:07 م الأربعاء 08 أبريل 2020
ماليزيا تسجل حالات شفاء من كورونا أعلى من حالات الإصابة لليوم الثاني

أرشيفية

كوالالمبور- (د ب ا):

سجلت ماليزيا لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد أعلى من حالات الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء شفاء 166 حالة من الفيروس وخروجها من المستشفى خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 1487 حالة من بين 4119 حالة إصابة مؤكدة منذ الاعلان عن أول حالات إصابة في 25 يناير الماضي.

ومع ذلك، بعد تسجيل حالات الإصابة الجديدة اليوم، تكون بذلك ماليزيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تتجاوز حالات الإصابة لديها 4000 حالة.

وأوضحت إحصاءات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا ماليزيا كوالالمبور

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