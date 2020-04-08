روحاني يتهم واشنطن بممارسة "الإرهاب الطبي والاقتصادي"

(بي بي سي):

دعت الرئيس الإيراني حسن روحاني صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة.

واتهم الرئيس الإيراني واشنطن بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي الوباء، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى "منزله الإرهاب الطبي والاقتصادي".

وتعد إيران من بين الدول التي تضررت بشدة من الوباء حيث تقول السلطات إن ما يقرب من أربعة آلاف شخص لقوا حتفهم ، لكن آخرين يخشون أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير.