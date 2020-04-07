تحويل كاتدرائية ضخمة بنيويورك إلى مستشفى ميداني في ظل وباء كورونا

نيويورك - (د ب أ)

تجرى الاستعدادات حاليًا لتحويل كاتدرائية ضخمة في نيويورك، إلى مستشفى ميداني، حيث تؤدى أعداد المرضى بفيروس كورونا المستجد إلى نفاد الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية في المدينة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القائمين على الكاتدرائية أمس الاثنين القول إن كاتدرائية سانت جون في مانهاتن، أحد أكبر الكنائس في العالم، ستستضيف 200 مريض على الأقل في الخيام الطبية التي سيتم نصبها في صحن الكاتدرائية الذي يبلغ طوله 200 متر بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقال كليفتون دانيال، كبير الكهنة بالكاتدرائية، للصحيفة إن الطاقم الطبي من المستشفى المجاور سيستخدم سرداب الكاتدرائية.

وأضاف دانيال إنها ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها المبنى كمستشفى.

ولم يتضح ما إذا كان المرضى بكوفيد- 19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ، سيتم علاجهم هناك أم لا .